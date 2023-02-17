Кременчуцька міська рада затвердила рішення про допомогу військовим частинам на 16,5 млн грн

Рішення міськвиконкому були прийняті у відповідь на звернення командирів військових частин для підвищення їх бойової готовності
Кременчуцька громада допомагає військовим частинам підвищувати бойову готовність. На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 17 лютого, депутати затвердили кілька рішень міськвиконкому, якими військовим частинам та підрозділам інших силових структур виділені кошти на їх потреби зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Загальна сума витрат з міського бюджету на допомогу військовим складає понад 16,5 млн грн. Цим коштом будуть придбані та передані силовикам автомобілі спецпризначення, опалювальне обладнання, будівельні матеріали та інші матеріальні засоби. Затверджені рішення міськвиконкому були прийняті у відповідь на звернення командирів військових частин для підвищення їх бойової готовності.
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«ТВОЯ ВЛАДА». ПРО ПРОЕКТ
Комунікаційні майданчики розвиваються з неймовірною швидкістю. Обласна влада повинна користуватися ними для ефективного зв’язку з мешканцями Полтавщини.
Відкритість — є одним із головних пріоритетів Полтавської ОДА. Наша структура працює над цим, щоб якомога ефективніша налаштовувати зв’язок з усіма жителями нашої області.
Прес-служба Полтавської ОДА намагається по максимуму використовувати наявні наразі майданчики для комунікації: газети, телебачення, живе спілкування з людьми. Але вже очевидно, що велику частину інформаційного поля зараз займає саме онлайн.
На початковому етапі ми налагодили комунікацію через соціальні мережі: почали інформувати користувачів «Facebook» та «Twitter» про нашу діяльність та робити все можливе, щоб спілкування було діалогом, а не монологом.
Наступний крок — це більш ефективне інформування полтавців про нашу діяльність через інтернет-видання. Полтавська ОДА активно співпрацює з цим видом медіа. Зараз ми відкриваємо проект «Твоя влада», щоб мати можливість показати роботу обласної влади, провести читача коридорами ОДА, познайомити з її працівниками.
Ми готові до діалогу з кожним. Готові до діалогу з Тобою. Тому що ми — Твоя влада.
Прес-служба Полтавської ОДА
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер