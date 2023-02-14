Понад 10,5 доз доз вакцин проти COVID-19 доступні жителям Кременчуччини

Вчора, 21:32 Переглядів: 137

Понад 10,5 тисяч доз вакцин проти COVID-19 мають заклади охорони здоров’я Кременчуччини.

Як повідомили у відділі з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації, станом на вчора, 13 лютого, жителям району були доступні:

CoronaVac – 10 044 доз;

Janssen – 65 доз;

Pfizer – 204 доз;

Pfizer дитячий (5-11 років) – 420 доз.

Назва закладу охорони здоров’я CoronaVac Janssen Pfizer Pfizer дитячий ВСЬОГО Градизький ЦПМСД 674 5 6 10 695 Кам’янопотоківський ЦПМСД 1 120 5 12 40 1 177 Козельщинський ЦПМСД 557 10 6 10 583 Пришибський ЦПМСД 1 504 20 - 50 1 574 Семенівський ЦПМСД 1 316 - - 10 1 326 Кременчуцький ЦПМСД №1 708 - - 10 718 Кременчуцький ЦПМСД №2 1 753 - - 30 1 783 Кременчуцький ЦПМСД №3 295 10 - 130 435 КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» 17 - - - 17 КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» 436 - - - 436 КМП «Лікарня «Придніпровська» 73 - - - 73 ЛІЛ «Кременчуцька» 49 - 120 10 179 Горішньоплавнівський ЦПМСД 1 542 15 - 120 1 677 ВСЬОГО 10 044 65 204 420 10 673





У Кременчуці можна отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що з 30 січня до 12 лютого, у Кременчуцькому районі зробили 492 щеплення проти COVID-19.