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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Понад 10,5 доз доз вакцин проти COVID-19 доступні жителям Кременчуччини

Вчора, 21:32 Переглядів: 137

 

Найбільша кількість доз CoronaVac. Їм вакцинуються найменше

Понад 10,5 тисяч доз вакцин проти COVID-19 мають заклади охорони здоров’я Кременчуччини.

Як повідомили у відділі з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації, станом на вчора, 13 лютого, жителям району були доступні:

  • CoronaVac – 10 044 доз;
  • Janssen – 65 доз;
  • Pfizer – 204 доз;
  • Pfizer дитячий (5-11 років) – 420 доз.

Назва закладу охорони здоров’я

CoronaVac

Janssen

Pfizer

Pfizer дитячий

ВСЬОГО

Градизький ЦПМСД

674

5

6

10

695

Камянопотоківський ЦПМСД

1 120

5

12

40

1 177

Козельщинський ЦПМСД

557

10

6

10

583

Пришибський ЦПМСД

1 504

20

-

50

1 574

Семенівський ЦПМСД

1 316

-

-

10

1 326

Кременчуцький ЦПМСД №1

708

-

-

10

718

Кременчуцький ЦПМСД №2

1 753

-

-

30

1 783

Кременчуцький ЦПМСД №3

295

10

-

130

435

КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни»

17

-

-

-

17

КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»

436

-

-

-

436

КМП «Лікарня «Придніпровська»

73

-

-

-

73

ЛІЛ «Кременчуцька»

49

-

120

10

179

Горішньоплавнівський ЦПМСД

1 542

15

-

120

1 677

ВСЬОГО

10 044

65

204

420

10 673


У Кременчуці можна отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Лікаря Парнети, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • просп. Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Лікаря Бончука, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що з 30 січня до 12 лютого, у Кременчуцькому районі зробили 492 щеплення проти COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 коронавірус вакцинація статистика CoronaVac Janssen Pfizer Кременчуцька РВА
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