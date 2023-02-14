Понад 10,5 доз доз вакцин проти COVID-19 доступні жителям Кременчуччини

Понад 10,5 тисяч доз вакцин проти COVID-19 мають заклади охорони здоров’я Кременчуччини.
Як повідомили у відділі з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації, станом на вчора, 13 лютого, жителям району були доступні:
|
Назва закладу охорони здоров’я
|
CoronaVac
|
Janssen
|
Pfizer
|
Pfizer дитячий
|
ВСЬОГО
|
Градизький ЦПМСД
|
674
|
5
|
6
|
10
|
695
|
Кам’янопотоківський ЦПМСД
|
1 120
|
5
|
12
|
40
|
1 177
|
Козельщинський ЦПМСД
|
557
|
10
|
6
|
10
|
583
|
Пришибський ЦПМСД
|
1 504
|
20
|
-
|
50
|
1 574
|
Семенівський ЦПМСД
|
1 316
|
-
|
-
|
10
|
1 326
|
Кременчуцький ЦПМСД №1
|
708
|
-
|
-
|
10
|
718
|
Кременчуцький ЦПМСД №2
|
1 753
|
-
|
-
|
30
|
1 783
|
Кременчуцький ЦПМСД №3
|
295
|
10
|
-
|
130
|
435
|
КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни»
|
17
|
-
|
-
|
-
|
17
|
КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»
|
436
|
-
|
-
|
-
|
436
|
КМП «Лікарня «Придніпровська»
|
73
|
-
|
-
|
-
|
73
|
ЛІЛ «Кременчуцька»
|
49
|
-
|
120
|
10
|
179
|
Горішньоплавнівський ЦПМСД
|
1 542
|
15
|
-
|
120
|
1 677
|
ВСЬОГО
|
10 044
|
65
|
204
|
420
|
10 673
У Кременчуці можна отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, що з 30 січня до 12 лютого, у Кременчуцькому районі зробили 492 щеплення проти COVID-19.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер