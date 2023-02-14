Мобільний адміністратор приїде до тих, хто за станом здоров'я не може відвідати ЦНАП

Вчора, 21:01 Переглядів: 176

Для виїзду адміністратора додому необхідно звернутись до ЦНАПу для узгодження часу та необхідного пакету документів

Попри воєнний стан мобільний адміністратор ЦНАПу продовжує надавати послуги людям. Таким сервісом можуть скористатися як містяни, так і вимушені переселенці, які через поважний вік чи за станом здоров’я не можуть відвідати приміщення центру. До таких заявників адміністратор виїжджає додому та оформлює необхідні документи.

Як це працює:

мобільний адміністратор виїжджає щосереди;

прийом заявок проводиться протягом тижня;

виїзд здійснюється на автомобілі та у супроводі працівників КП «Муніципальна варта», які одночасно проводять фізичну охорону працівника ЦНАП, обладнання для прийому заявки та документів;

для виїзду мобільного адміністратора додому необхідно попередньо звернутись до ЦНАПу для узгодження часу та необхідного пакету документів (зробити це може хтось із рідних, особа за довіреністю, соціальний працівник (якщо людина одинока) або навіть сусід).

Так, лише з початку року мобільний адміністратор на виїзді прийняв 47 заяв на адмінпослуги. У переважній більшості замовляли послуги соціального характеру.

Важливо: адміністратор на виїзді не може прийняти заявки на послуги, які потребують зняття біометричних даних (оформлення паспорта, обмін посвідчення водія) тощо.

Додаткову консультацію з приводу роботи мобільного адміністратора можна отримати за номерами кол-центру: 096-071588, 050-255-1588.