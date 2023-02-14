Мобільний адміністратор приїде до тих, хто за станом здоров'я не може відвідати ЦНАП

Для виїзду адміністратора додому необхідно звернутись до ЦНАПу для узгодження часу та необхідного пакету документів
Попри воєнний стан мобільний адміністратор ЦНАПу продовжує надавати послуги людям. Таким сервісом можуть скористатися як містяни, так і вимушені переселенці, які через поважний вік чи за станом здоров’я не можуть відвідати приміщення центру. До таких заявників адміністратор виїжджає додому та оформлює необхідні документи.
Як це працює:
Так, лише з початку року мобільний адміністратор на виїзді прийняв 47 заяв на адмінпослуги. У переважній більшості замовляли послуги соціального характеру.
Додаткову консультацію з приводу роботи мобільного адміністратора можна отримати за номерами кол-центру: 096-071588, 050-255-1588.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер