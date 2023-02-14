Можете врятувати життя: кременчужан прохають терміново здати кров

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Потрібні донори з другою групою крові з позитивним та негативним резусом, а також з третьою та четвертою групами крові з негативними резусами

Станція переливання крові у Кременчуці терміново потребує донорів у великій кількості з другою групою крові з позитивним та негативним резус-фактором, а також з третьою та четвертою групами крові з негативним резус-фактором. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплати. Також вона додала, що у закладі раді бачити донорів абсолютно усіх груп.

— Ми давно кров на ургенцію не можемо надати, навіть не видаємо нашим пацієнтам у повному обсязі те, що лікарі призначили, бо у нас дуже обмежені запаси. Потреба дуже зросла! Іноді ми не можемо перекрити видачу тією кількістю донорів, які приходять до нас, — зазначила вона. – На вас розраховують пацієнти у важких станах. Ваша кров – їх єдиний порятунок!

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі.