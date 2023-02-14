Герой України льотчик з Кременчука Вадим Ворошилов знову сів за штурвал винищувача

Менш ніж за чотири місяці після катапультування на Вінниччині, пілот із позивним KARAYA знову сів за штурвал винищувача.
Льотчик-винищувач 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.
Медики, як завжди, були вкрай обережними у прогнозах. Адже мова йде про висоту в півтори тисячі метрів… Проте, Вадим Ворошилов переконував: «Якнайшвидше знову стане в стрій!» Свого слова він дотримав…
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер