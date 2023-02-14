Герой України льотчик з Кременчука Вадим Ворошилов знову сів за штурвал винищувача

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 123

«Я повернувся!», — так стисло прокоментував своє повернення до бойової роботи Герой України льотчик-винищувач з Кременчука Вадим Ворошилов.

Менш ніж за чотири місяці після катапультування на Вінниччині, пілот із позивним KARAYA знову сів за штурвал винищувача.

Льотчик-винищувач 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

Медики, як завжди, були вкрай обережними у прогнозах. Адже мова йде про висоту в півтори тисячі метрів… Проте, Вадим Ворошилов переконував: «Якнайшвидше знову стане в стрій!» Свого слова він дотримав…

— Як і обіцяв, працюємо далі, до повного знищення ворога, — додав Герой України.