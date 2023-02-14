Йому назавжди залишиться 22: Кременчуччина попрощалася з військовим Дмитром Трубою

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Вчора, 13 лютого, у Глобинській громаді Кременчуцького району попрощалися з військовим Дмитром Трубою. Загинув захисник 6 лютого поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині — російські війська обстріляли позиції підрозділу, де перебував Дмитро Труба. Від отриманих поранень наш захисник загинув.

Народився Дмитро 26 січня 2001 року в місті Глобине. Після закінчення школи вступив до Професійно-технічного училища №26 Кременчука, де здобув професію слюсаря-ремонтника. Влітку прийшов до центру комплектування аби підписати контракт зі Збройними Силами України. А 1 листопада хлопець був направлений до 169 навчального центру смт Десна, де і розпочав свою службу. Згодом юнак проходив службу у складі 72 окремої механізованої бригади (військова частина А2167). Дмитро був командиром відділення 3 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти.

Попри свій юний вік він не злякався, не сховався, а добровільно пішов захищати рідну землю від загарбників. Йому назавжди залишиться 22.