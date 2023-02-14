Хто зі спортсменів Кременчука отримає щомісячну стипендії від 1600 до 6000 гривень

47 спортсменів Кременчука щомісячно з березня до грудня отримуватимуть стипендії з міського бюджету. Сума коливається з 1600 до 6000 гривень. Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради, 10 лютого. Загалом з міського бюджету Кременчука виділяють 1 млн грн.
Розмір стипендій залежить від результатів участі в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2022 році у відповідній віковій категорії.
|
№
|
Прізвище та ім'я
|
Вид спорту
|
Сума виплат
|
1
|
Антропов Данило
|
веслування на байдарках і каное
|
1600
|
2
|
Артищенко Руслан
|
бокс
|
1600
|
3
|
Безребрий Кирило
|
тхеквондо ВТФ
|
1600
|
4
|
Бородін Ілля
|
тхеквондо ВТФ
|
1600
|
5
|
Брикова Маргарита
|
тхеквондо ВТФ
|
1600
|
6
|
Великотрав Яна
|
дзюдо
|
1600
|
7
|
Говорун Богдан
|
велосипедний спорт
|
3000
|
8
|
Говорун Микола
|
велосипедний спорт
|
3000
|
9
|
Голівець Марія
|
легка атлетика
|
1600
|
10
|
Гордієнко Світлана
|
бодибілдинг
|
4000
|
11
|
Греков Максим
|
кікбоксинг WAKO
|
1600
|
12
|
Грінченко Ігнат
|
кікбоксинг WAKO
|
1600
|
13
|
Доценко Богдан
|
бокс
|
1600
|
14
|
Душевський Єгор
|
велосипедний спорт
|
1600
|
15
|
Заболотний Сергій
|
дзюдо
|
1600
|
16
|
Казарян Сергій
|
настільний теніс
|
1600
|
17
|
Коваленко Аліна
|
легка атлетика
|
1600
|
18
|
Коренівська Ірина
|
легка атлетика
|
1600
|
19
|
Короткий Владислав
|
фрі-файт
|
1600
|
20
|
Кошкалда Іван
|
бокс
|
1600
|
21
|
Куделя Богдан
|
фрі-файт
|
1600
|
22
|
Кузик Тарас
|
веслування на байдарках і каное
|
1600
|
23
|
Лемешко Євген
|
велосипедний спорт
|
1600
|
24
|
Лю Максим
|
боротьба греко-римська
|
3000
|
25
|
Ляхова Ольга
|
легка атлетика
|
4000
|
26
|
Марандян Каро
|
дзюдо
|
6000
|
27
|
Матрос Вадим
|
боротьба греко-римська
|
1600
|
28
|
Михайлова Аміна
|
тхеквондо ВТФ
|
1600
|
29
|
Мусіхіна Поліна
|
дзюдо
|
1600
|
30
|
Наконечний Єгор
|
тхеквондо ВТФ
|
1600
|
31
|
Новохацька Дар'я
|
легка атлетика
|
1600
|
32
|
Пилипенко Марія
|
настільний теніс
|
1600
|
33
|
Резнікова Анастасія
|
легка атлетика
|
1600
|
34
|
Ройко Сергій
|
бодибілдинг
|
3000
|
35
|
Сапун Всеволод
|
боротьба греко-римська
|
1600
|
36
|
Теміров Ленур
|
боротьба греко-римська
|
3000
|
37
|
Ужва Денис
|
веслування на байдарках і каное
|
1600
|
38
|
Ульянов Андрій
|
бокс
|
1600
|
39
|
Фролова Богдана
|
легка атлетика
|
1600
|
40
|
Хамула (Мороз) Наталія-Вікторія
|
легка атлетика
|
3000
|
41
|
Хилимендик Софія
|
плавання
|
3000
|
42
|
Хоменко Альбіна
|
легка атлетика
|
1600
|
43
|
Хутько Сергій
|
боротьба греко-римська
|
3000
|
44
|
Царенко Кирило
|
таеквон-до ІТФ
|
1600
|
45
|
Цвелих Катерина
|
дзюдо
|
1600
|
46
|
Ялисоветська Ярослава
|
легка атлетика
|
1600
|
47
|
Яровий Олександр
|
легка атлетика
|
6000
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер