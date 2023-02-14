Хто зі спортсменів Кременчука отримає щомісячну стипендії від 1600 до 6000 гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 423

47 спортсменів Кременчука щомісячно з березня до грудня отримуватимуть стипендії з міського бюджету. Сума коливається з 1600 до 6000 гривень. Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради, 10 лютого. Загалом з міського бюджету Кременчука виділяють 1 млн грн.

Розмір стипендій залежить від результатів участі в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2022 році у відповідній віковій категорії.

Список спортсменів Кременчуцької міської територіальної громади для виплати стипендій