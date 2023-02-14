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Хто зі спортсменів Кременчука отримає щомісячну стипендії від 1600 до 6000 гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 423

 

Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради 

47 спортсменів Кременчука щомісячно з березня до грудня отримуватимуть стипендії з міського бюджету. Сума коливається з 1600 до 6000 гривень. Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради, 10 лютого. Загалом з міського бюджету Кременчука виділяють 1 млн грн. 

Розмір стипендій залежить від результатів участі в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2022 році у відповідній віковій категорії.  

Список спортсменів Кременчуцької міської територіальної громади для виплати стипендій 

Прізвище та ім'я

Вид спорту

Сума виплат

1

Антропов Данило

веслування на байдарках і каное

1600

2

Артищенко Руслан

бокс

1600

3

Безребрий Кирило

тхеквондо ВТФ

1600

4

Бородін Ілля

тхеквондо ВТФ

1600

5

Брикова Маргарита

тхеквондо ВТФ

1600

6

Великотрав Яна

дзюдо

1600

7

Говорун Богдан

велосипедний спорт

3000

8

Говорун Микола

велосипедний спорт

3000

9

Голівець Марія

легка атлетика

1600

10

Гордієнко Світлана

бодибілдинг

4000

11

Греков Максим

кікбоксинг WAKO

1600

12

Грінченко Ігнат

кікбоксинг WAKO

1600

13

Доценко Богдан

бокс

1600

14

Душевський Єгор

велосипедний спорт

1600

15

Заболотний Сергій

дзюдо

1600

16

Казарян Сергій

настільний теніс

1600

17

Коваленко Аліна

легка атлетика

1600

18

Коренівська Ірина

легка атлетика

1600

19

Короткий Владислав

фрі-файт

1600

20

Кошкалда Іван

бокс

1600

21

Куделя Богдан

фрі-файт

1600

22

Кузик Тарас

веслування на байдарках і каное

1600

23

Лемешко Євген

велосипедний спорт

1600

24

Лю Максим

боротьба греко-римська

3000

25

Ляхова Ольга

легка атлетика

4000

26

Марандян Каро

дзюдо

6000

27

Матрос Вадим

боротьба греко-римська

1600

28

Михайлова Аміна

тхеквондо ВТФ

1600

29

Мусіхіна Поліна

дзюдо

1600

30

Наконечний Єгор

тхеквондо ВТФ

1600

31

Новохацька Дар'я

легка атлетика

1600

32

Пилипенко Марія

настільний теніс

1600

33

Резнікова Анастасія

легка атлетика

1600

34

Ройко Сергій

бодибілдинг

3000

35

Сапун Всеволод

боротьба греко-римська

1600

36

Теміров Ленур

боротьба греко-римська

3000

37

Ужва Денис

веслування на байдарках і каное

1600

38

Ульянов Андрій

бокс

1600

39

Фролова Богдана

легка атлетика

1600

40

Хамула (Мороз) Наталія-Вікторія

легка атлетика

3000

41

Хилимендик Софія

плавання

3000

42

Хоменко Альбіна

легка атлетика

1600

43

Хутько Сергій

боротьба греко-римська

3000

44

Царенко Кирило

таеквон-до ІТФ

1600

45

Цвелих Катерина

дзюдо

1600

46

Ялисоветська Ярослава

легка атлетика

1600

47

Яровий Олександр

легка атлетика

6000
0
Автор: Альона Душенко
Теги: стипендії спорт
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