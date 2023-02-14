У «Гвардію наступу» записуються тисячі добровольців: формуватимуть додаткові бригади

Штурмові бригади «Гвардії Наступу» планують сформувати до 1 квітня. Потім почнеться формування додаткових бригад, оскільки кількість добровольців дуже велика.
Про це в ефірі телемарафону заявила прессекретар МВС Мар’яна Рева.
За її словами, з початку рекрутингової кампанії МВС отримало понад 27 тисяч звернень від громадян, які цікавляться «Гвардією Наступу». Більш ніж половина з них – заявки на вступ.
За даними МВС, понад 800 добровольців вже пройшли військово-лікарські комісії та перейшли до наступних етапів. Планується, що до 1 квітня будуть сформовані 8 бригад «Гвардії наступу». Потім почнеться формування додаткових бригад.- Ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звичайно, цей резерв осіб, які поки не пройдуть у ці бригади, обов’язково будуть запрошені на відбір у наступні бригади, – заявила речник МВС.
Нагадаємо, на початку лютого Міністерство внутрішніх справ почало формування 8 штурмових бригад «Гвардії наступу». Їхнім завданням буде звільнення територій країни від російських окупантів.
У п’ятницю, 10 лютого, начальник Полтавської ОВА побував у рекрутинговому центрі «Гвардії Наступу» в Кременчуці та відзначив гарну організацію його роботи.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер