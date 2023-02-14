У «Гвардію наступу» записуються тисячі добровольців: формуватимуть додаткові бригади

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 386

Штурмові бригади «Гвардії Наступу» планують сформувати до 1 квітня. Потім почнеться формування додаткових бригад, оскільки кількість добровольців дуже велика.

Про це в ефірі телемарафону заявила прессекретар МВС Мар’яна Рева.

За її словами, з початку рекрутингової кампанії МВС отримало понад 27 тисяч звернень від громадян, які цікавляться «Гвардією Наступу». Більш ніж половина з них – заявки на вступ.

- Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на приєднання до наших бригад, то їх на сьогодні вже понад 15 тисяч. Люди активно записуються, перед цим вони активно розпитують у наших консультантів про умови, про те, що їх чекає, – пояснила Мар’яна Рева.

За даними МВС, понад 800 добровольців вже пройшли військово-лікарські комісії та перейшли до наступних етапів. Планується, що до 1 квітня будуть сформовані 8 бригад «Гвардії наступу». Потім почнеться формування додаткових бригад.- Ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звичайно, цей резерв осіб, які поки не пройдуть у ці бригади, обов’язково будуть запрошені на відбір у наступні бригади, – заявила речник МВС.

Нагадаємо, на початку лютого Міністерство внутрішніх справ почало формування 8 штурмових бригад «Гвардії наступу». Їхнім завданням буде звільнення територій країни від російських окупантів.

У п’ятницю, 10 лютого, начальник Полтавської ОВА побував у рекрутинговому центрі «Гвардії Наступу» в Кременчуці та відзначив гарну організацію його роботи.