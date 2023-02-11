Якою буде погода у Кременчуці 12 лютого

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У неділю, 12 лютого, у Кременчуці зранку триматиметься хмарна погода, але хмари зникнуть і протягом всього дня до самого вечора буде сонячно.

Вдень температура повітря становитиме від 0°С до +1°C, а вітер буде північно-західним.

Вночі з 11 на 12 лютого стовпчики термометрів показуватимуть 0°...+1°C. Також, вночі йтиме сніг, який до ранку має послабшати, а до середини дня і геть закінчитися.