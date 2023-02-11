У Полтавському районі згоріла літня кухня

Вчора, 10 лютого, у селі Остап'є Полтавському районі, у приватному домоволодінні загорілася господарча будівля. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 00.06. Вогонь знищив частину перекриття господарчої споруди та літню кухню. Постраждалих немає. До гасіння залучилася 10-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер