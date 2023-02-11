У Полтаві затримали блогера-зрадника

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 0

У Полтаві 30-річного місцевого мешканця підозрюють у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Упродовж серпня-листопада 2022 року полтавець публічно закликав до повалення конституційного ладу. Розповсюджував на своїх сторінках у соціальних мережах матеріали із закликами до вказаних дій та до зміни меж території України, всупереч Основному Закону держави. Під час обшуків домівки чоловіка, правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Полтавця підозрюють за ч.2 та ч.3 ст. 109, а також за ч. 1 ст. 110 Кримінального Кодексу України.

Наразі Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



