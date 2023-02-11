У Кременчуці жінка «зняла порчу» за 100 тисяч гривень

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9 лютого, у Кременчуці 63-річна місцева жителька віддала 100 тисяч гривень невідомій жінці, яку зустріла на місцевому ринку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як з'ясувалося, літня жінка кілька разів зустрічалася з 77-річною жителькою Кременчука, щоб оплатити власне «лікування» та «зняття порчі» з її родини. Поліція вилучила у шахрайки речові докази.

За даним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.