На Полтавщині волонтери шиють подушки-кістки для безпечної евакуації поранених бійців

У Миргороді волонтерка, двічі переселенка, дизайнерка і викладачка хенд-мейду Ірина Соколова шиє подушки-кістки для безпечної евакуації поранених українських солдатів. На базі «Гончаренко центру» в Миргороді створили штаб «Швейної роти», де збирають поролон і тканину, якими жінки набивають подушки та відправляють їх військовим медикам на фронт.
Подушки-кістки називаються «евакуаційні», адже вони необхідні, щоб доставити поранених до шпиталю. Такі подушки дозволяють зафіксувати голову чи кінцівки в нерухомому положенні, що допомагає зберегти життя українських захисників, які отримали поранення на полі бою.
Майстриня та дизайнерка Ірина Соколова у 2014 році разом із сім’єю залишила рідну Донеччину та переїхала до Бердянська, а після повномасштабного вторгнення її родина потрапила до Миргорода. Волонтерка проводить майстер-класи зі створення прикрас із фетру, але зараз зосередилась на шитті евакуаційних подушок.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер