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На Полтавщині волонтери шиють подушки-кістки для безпечної евакуації поранених бійців

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 209

 

«Швейній роті» потрібні вільні руки та матеріал для подушок

У Миргороді волонтерка, двічі переселенка, дизайнерка і викладачка хенд-мейду Ірина Соколова шиє подушки-кістки для безпечної евакуації поранених українських солдатів. На базі «Гончаренко центру» в Миргороді створили штаб «Швейної роти», де збирають поролон і тканину, якими жінки набивають подушки та відправляють їх військовим медикам на фронт.

Подушки-кістки називаються «евакуаційні», адже вони необхідні, щоб доставити поранених до шпиталю. Такі подушки дозволяють зафіксувати голову чи кінцівки в нерухомому положенні, що допомагає зберегти життя українських захисників, які отримали поранення на полі бою.

Майстриня та дизайнерка Ірина Соколова у 2014 році разом із сім’єю залишила рідну Донеччину та переїхала до Бердянська, а після повномасштабного вторгнення її родина потрапила до Миргорода. Волонтерка проводить майстер-класи зі створення прикрас із фетру, але зараз зосередилась на шитті евакуаційних подушок.

— Я приєдналась до всеукраїнської «Швейної роти», яка шиє речі на потреби військових. Евакуаційні подушки мені шити досить просто, адже раніше, в Бердянську я шила такі ж самі з морськими водоростями. Люди везли їх із собою додому на згадку, щоб весь рік відчувати запах моря. Але війна все змінила. Зараз головне – це допомагати фронту та робити все для нашої перемоги. Отже, шиємо подушки-кістки. В «Гончаренко центрі» ми зробили таку базу, наш штаб. І поки діточки вчать англійську, їхні матусі допомагають набивати подушки для поранених, — розповіла Ірина.
— Ми просимо всіх долучатись, адже, на жаль, дуже багато поранених і подушки-кістки потрібні у великій кількості на передовій. Збираємо все, чим можна їх набивати. Пишемо в телеграмі та фейсбуці, просимо приносити нам старі подушки, поролон, обрізки м’якої тканини. «Кістки» мають бути щільними, щоб твердо стояти навіть під час руху транспорту. Ця проста річ рятує життя! — наголосила волонтерка, директорка «Гончаренко центру» в Миргороді Інна Ковальська.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Миргород допомога військовим волонтери
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