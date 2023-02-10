Юні тенісисти з Кременчука змагалися за звання кращого

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 195

У Полтаві, 4-5 лютого, відбувся чемпіонат Полтавської області з настільного тенісу серед юнаків 2010 р. н. та молодше. У змаганнях взяли участь 28 юнаків із різних міст та районів області. Розігрувалися 4 комплекти нагород: в особистому, парному, змішаному та командному розряді. Змагання тривали 8 годин! Кременчук на змаганнях представили вихованці КДЮСШ №1 під керівництвом тренерів Сергія Казаряна та Марини Шульги.

У особистому розряді наші хлопці зайняли наступні місця: 4 місце Максюта Дмитро, 7 місце Нестеренко Артем, 9 місце Жорняк Євген, 10 місце Гоголєв Артем, 12 місце Богодист Д.

У парному юнацькому розряді 3 місце зайняла пара Максюта Дмитро — Нестеренко Артем, 5 місце Жорняк Євген — Гоголев Артем.

У змішаній парі 1 місце Максюта Дмитро — Смирнова А., 3 місце Нестеренко Артем — Коваленко Ю.

У командній першості наші юнаки у складі Максюти Дмитра, Нестеренка Артема та Жорняка Євгена у півфіналі у завзятій боротьбі обіграли команду Полтави з рахунком 2-1 (вирішальне очко приніс Жорняк Євген), а у фіналі з таким же рахунком поступилися команді з Гребінки.

Наша команда виступала без лідера Дуденченка Владислава, який за рішенням тренерського штабу збірної Полтавської області був звільнений від участі в чемпіонаті області й зараз перебуває на зборах на базі академії настільного тенісу Віктора Дідуха, де і проходитиме чемпіонат України з 8 по 12 лютого. До складу збірної області також зараховано Максюту Дмитра.