До України повернули 116 військовополонених, - Єрмак

В Україну повернули 116 військовополонених. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Це 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із Сили спеціальних операцій. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.
З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
Україна повернула з російського полону ще 50 українських захисників
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер