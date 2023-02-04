До України повернули 116 військовополонених, - Єрмак

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З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів

В Україну повернули 116 військовополонених. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв», - написав він.

Це 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із Сили спеціальних операцій. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

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