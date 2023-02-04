У Кременчуцькому районі зіткнулися Audi та Skoda, є постраждалий

Третього лютого, близько 15:30, на автодорозі Бориспіль - Дніпро у Кременчуцькому районі сталася ДТП.
Як повідомили в поліції Полтавщини, зіткнулися Audi під керуванням 49-річного водія, мешканця Градизька та Skoda, за кермом якої перебував 62-річний мешканець Кіровоградської області.
Внаслідок ДТП травмованого водія автомобіля Skoda ушпиталили.
Обставини та причини ДТП встановлює слідство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер