У Кременчуцькому районі зіткнулися Audi та Skoda, є постраждалий

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 430 Коментарів: 1

ДТП сталася на автодорозі Бориспіль – Дніпро

Третього лютого, близько 15:30, на автодорозі Бориспіль - Дніпро у Кременчуцькому районі сталася ДТП. Як повідомили в поліції Полтавщини, зіткнулися Audi під керуванням 49-річного водія, мешканця Градизька та Skoda, за кермом якої перебував 62-річний мешканець Кіровоградської області. Внаслідок ДТП травмованого водія автомобіля Skoda ушпиталили. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Поліція Полтавщини

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