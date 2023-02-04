Всі автомобільні дороги державного значення на Полтавщині – у проїзному стані

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 80

У роботі протягом ночі залучити 85 механізмів та 105 людей

Усі автомобільні дороги державного значення на території області – у проїзному стані. Про це відзвітувала Служба автомобільних доріг Полтавщини. Протягом доби розчищено майже 500 км шляхів.

«Вночі наші підрядні організації працювали практично на всіх автодорогах. Проводили очистку від снігу та обробку покриття протипожежними матеріалами. Використано 2100 тонн піщано-соляної суміші. В роботі задіяли 84 механізми та 105 робітників», - йдеться в повідомленні.

Роботи тривають.