Кременчуцькі переселенці можуть отримати грошову допомогу: графік виїзду мобільної групи

Благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН знову проводить збір даних для отримання фінансової допомоги переселенцям Полтавщини.
Подати заявку можуть ВПО, постраждалі від воєнних дій, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону) та має певні категорії вразливостей. Наприклад:
Виїзд мобільної групи: у Кременчуці - вул. Ватутіна, 7, у Полтаві - Павленківська, 3б.
За графіком реєстрації слідкуйте за посиланням.
Увага: Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства. Ті, хто реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають виплату за 3 місяці, як повідомлялося попередньо. Додаткових виплат на зимовий період для них наразі не передбачено.
Нагадаємо, донорами БФ є управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ця організація вже збирала дані у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Розмір допомоги склав 2200 гривень на кожного члена родини.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер