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Кременчуцькі переселенці можуть отримати грошову допомогу: графік виїзду мобільної групи

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 271

 Перелік категорій та умови отримання допомоги

Благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН знову проводить збір даних для отримання фінансової допомоги переселенцям Полтавщини.

Подати заявку можуть ВПО, постраждалі від воєнних дій, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону) та має певні категорії вразливостей. Наприклад:

  • родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • родина, яку очолює одна/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);
  • прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Виїзд мобільної групи:  у Кременчуці  - вул. Ватутіна, 7, у Полтаві - Павленківська, 3б.

 

За графіком реєстрації  слідкуйте за посиланням

Увага: Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства. Ті, хто реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають виплату за 3 місяці, як повідомлялося попередньо. Додаткових виплат на зимовий період для них наразі не передбачено.

Нагадаємо, донорами БФ є управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ця організація вже збирала дані у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Розмір допомоги склав  2200 гривень на кожного члена родини.


 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: переселенці допомога
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