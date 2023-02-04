Куди телефонувати, якщо виникли проблеми у дорозі (номери)

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 269

У зв’язку із ускладненням погодних умов врахуйте поради правоохоронців та запишіть номери

У зв’язку із погіршенням погодних умов поліція Полтавщини закликає бути максимально обережними на дорогах та рекомендує:

суворо дотримуватися правил дорожнього руху та особистої безпеки;

враховувати погодні та дорожні умови, дотримуватися безпечного інтервалу та дистанції, не перевищувати швидкість, уникати ризикованих маневрів, користуватися пасками безпеки;

заздалегідь обирати безпечний маршрут, перевірити запаску, максимально заповнити баки пальним, зарядити мобільні телефони, взяти із собою гарячі напої й теплий одяг та лопату для відкидання снігу;

Пішоходам радять пам’ятати, що гальмівний шлях автомобілів на слизькій дорозі збільшується в рази.

Якщо під час поїздки у вас виникли проблеми, телефонуйте за номерами екстрених служб 102 або 101.

В області працюють диспетчерські служби, які приймають звернення цілодобово:

0674006080 (державні дороги)

0500150233 (місцеві дороги).

Нагадаємо, лютого зранку Служба автодоріг Полтавської області відзвітувала, що всі дороги державного значення на Полтавщині – у проїзному стані.