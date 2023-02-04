Куди телефонувати, якщо виникли проблеми у дорозі (номери)

У зв’язку із погіршенням погодних умов поліція Полтавщини закликає бути максимально обережними на дорогах та рекомендує:
Пішоходам радять пам’ятати, що гальмівний шлях автомобілів на слизькій дорозі збільшується в рази.
Якщо під час поїздки у вас виникли проблеми, телефонуйте за номерами екстрених служб 102 або 101.
В області працюють диспетчерські служби, які приймають звернення цілодобово:
0674006080 (державні дороги)
0500150233 (місцеві дороги).
Нагадаємо, лютого зранку Служба автодоріг Полтавської області відзвітувала, що всі дороги державного значення на Полтавщині – у проїзному стані.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер