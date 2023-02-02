Якою буде погода у Кременчуці 3 лютого

У п'ятницю, 3 лютого, у Кременчуці протягом всього дня триматиметься похмура погода.
Вдень температура повітря становитиме від +1 до +2 градусів, а вітер буде південно-західний. Очікується дрібний дощ зі снігом, який розпочнеться у другій половині дня та до вечора зміниться на сильний сніг.
Вночі з 2 на 3 лютого стовпчики термометрів показуватимуть 0 - +1 градусів.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер