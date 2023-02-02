Якою буде погода у Кременчуці 3 лютого

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

У п'ятницю, 3 лютого, у Кременчуці протягом всього дня триматиметься похмура погода.

Вдень температура повітря становитиме від +1 до +2 градусів, а вітер буде південно-західний. Очікується дрібний дощ зі снігом, який розпочнеться у другій половині дня та до вечора зміниться на сильний сніг.

Вночі з 2 на 3 лютого стовпчики термометрів показуватимуть 0 - +1 градусів.