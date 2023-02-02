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Кременчук, Культура

Митцям Кременчуччини пропонують взяти участь у спільних виставках 2023 року

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 59

 

Образотворчі виставки присвячені багатогранній культурі нашого регіону та країни

Кременчуцька міська художня галерея на Коцюбинського, 4 запрошує митців до участі у спільних виставках 2023 року. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці очільниця галереї Оксана Бойко.

Художницям і художникам пропонують порадувати глядачів новими творами і яскравими ідеями на таких виставках:

  • Всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва «Дивовижні світи народної душі» (фантастичні образи Марії Приймаченко, Лесі Українки, Олекси Новаківського, диво-квітів «петриківки», народних казок, легенд тощо) - 02.06 - 02.07
  • Збірна виставка образотворчого мистецтва «Смарагдові шати кременчуцьких лісів» до 100-річчя Кременчуцького лісгоспу - 05.07 - 06.08
  • Спільна виставка майстрів «Народна лялька-мотанка» - 14.08 - 10.09
  • Виставка картин пам'яті галеристки Любові Брагілєвої «В майстерні художника» (спільний проєкт Кременчука та Горішніх Плавнів) - 06.10 - 29.10
  • Всеукраїнська виставка натюрморту «Борщ. Українські гастрономічні смаколики» - 05.12 - 30.01

Оформлені роботи у довільній техніці та жанрі приймаються за тиждень до вказаних дат з підписом і кріпленнями! за адресою: м. Кременчук, вул. Коцюбинського, 4

Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях відкрилася виставка художниці Наталії Вітязь «Дарує казку акварель».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Оксана Бойко
Теги: Кременчуцька художня галерея виставка художня галерея
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