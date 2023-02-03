Шестеро кременчужан дізналися вчора, що у них COVID-19

2 лютого у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 55-річна й 81-річна жінки, а також 4 чоловіки віком від 20 до 69 років. Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 9 пацієнтів.
Одужали 6 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 1 лютого у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер