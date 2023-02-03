Шестеро кременчужан дізналися вчора, що у них COVID-19

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 159

Цього разу чоловіків захворіло вдвічі більше за жінок

2 лютого у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 55-річна й 81-річна жінки, а також 4 чоловіки віком від 20 до 69 років. Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 9 пацієнтів.

Одужали 6 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 461;

одужало - 26 671;

померло - 737.

Нагадуємо, що 1 лютого у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.