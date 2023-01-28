Водій Nissan, через якого вчора в ДТП у Кременчуці постраждали троє людей, виявився п’яним

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 224

В крові у 50-річного водія виявлено понад 2 проміле алкоголю

Поліція встановлює обставини ДТП у Кременчуці, в якій вчора травмувалося троє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 січня, близько 20.00, на проспекті Лесі Українки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження. За попередньою версією слідства, легковий автомобіль Nissan Juke, під керуванням 50-річного водія, зіткнувся з автомобілем Skoda Roomster, під керуванням 24-річного водія. У наслідок ДТП водія автомобіля Skoda та двох його пасажирів госпіталізували з різними травмами.

За результатами обстеження на стан сп’яніння водія автомобіля Nissan, у його крові виявлено понад два проміле алкоголю.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.