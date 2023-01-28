«Кремінь» - переможець Зимового Кубку «Табло-Дніпро-80»

У Черкасах, 26 січня, завершився традиційний Всеукраїнський дитячий турнір з футзалу Зимовий Кубок «Табло-Дніпро-80» серед юнаків 2010 р.н. За нагороди протягом трьох днів змагались 6 колективів з Кременчука, Кропивницького та Черкас. «Кремінь» представили вихованці Олександра Назаренка та Анатолія Безуса.
Склад «Кременя»: Назар Мартиненко, Данило Дубодєл, Іван Поповиченко, Кирило Геймур, Захар Волощук, Кирило Богомаз, Артем Куліш, Дмитро Кaцaпчуk, Артем Прокопенко, Данило Глушко, Святослав Шевенко, Данило Омелянчук, Іван Зелений.
Результати ігор:
Кращим бомбардиром став Данило Глушко «Кремінь», кращий нападник Данило Дубодєл «Кремінь», кращий гравець турніру Іван Зелений «Кремінь».
Підсумкова турнірна таблиця:
1 .«Кремінь» Кременчук
2. «Дніпро-80» Черкаси
3. «ЛНЗ» Черкаси
«Дніпро-80-2011» Черкаси
«ДЮСШ -2 – Піонер» Кропивницький
«СДЮСШОР» Черкаси
Символічна збірна Зимового Кубку «Табло – Дніпро-80»:
Тренер «Кремінь» 2010 Олександр Назаренко розповів про Зимовий Кубок «Табло-Дніпро-80».
- Хочу подякувати Збройним Силам України, що дали таку можливість з'їздити у Черкаси і провести гарні змагання. Велика подяка організаторам, були дуже гарні умови і в готелі, і в харчуванні, і в організації. Гарний теплий зал з пакетом.
Скажемо, трохи не наш профіль, адже займаємося великим футболом, але для хлопців у такий важкий час з'їздили на турнір та змінили обстановку. Позмагалися з найкращими черкаськими командами, і Кропивницький приїжджав. Шкода, що команди з Києва, Полтави та Житомира не змогли приїхати. Але все одно був турнір вийшов захоплюючим, - сказав Олександр Назаренко.
Тренер зауважив, що для хлопців футзал став цікавим досвідом, тому перед грою давав лише настанову й трохи вносив корективи у тактиці даючи свободу футболістам.
- Щодо нашої команди, то хлопці молодці. Виграли 5 ігор з 5. У перший день був невеличкий мандраж, футзал трохи не розуміємо. Десь у перший день були нервові ігри. А вже у 2 та 3 ігровий день, хлопці прилаштувалися до паркету, до м'яча, і вже грали професійно та якісно.
Я специфічному їх нічого не навчав з футзалу, лише робив тактичну установку на гру, як хлопці мають розташовуватися на полі, закривати небезпечні зони, у які може увійти суперник. Працював лише по тактиці.
Хлопці швидко прилаштувалися й на 2 та 3 день проблем не виникало — вони все робили все як треба, я лише з бровки їм трохи уточнював моменти. Зіграли на класі й показали, що на даний момент ми сильніше інших команд, які розташовані у Черкаській області.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер