«Кремінь» - переможець Зимового Кубку «Табло-Дніпро-80»

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 1

У Черкасах, 26 січня, завершився традиційний Всеукраїнський дитячий турнір з футзалу Зимовий Кубок «Табло-Дніпро-80» серед юнаків 2010 р.н. За нагороди протягом трьох днів змагались 6 колективів з Кременчука, Кропивницького та Черкас. «Кремінь» представили вихованці Олександра Назаренка та Анатолія Безуса.

Склад «Кременя»: Назар Мартиненко, Данило Дубодєл, Іван Поповиченко, Кирило Геймур, Захар Волощук, Кирило Богомаз, Артем Куліш, Дмитро Кaцaпчуk, Артем Прокопенко, Данило Глушко, Святослав Шевенко, Данило Омелянчук, Іван Зелений.

Результати ігор:

«Дніпро-80» – «Кремінь» – 1:3

«Кремінь» – «Дніпро-80-2011» – 11:1

«Кремінь» – «ДЮСШ-2-Піонер» – 7:1

«Кремінь» – «СДЮСШОР» – 8:0

«Кремінь» – «ЛНЗ» – 3:1

Кращим бомбардиром став Данило Глушко «Кремінь», кращий нападник Данило Дубодєл «Кремінь», кращий гравець турніру Іван Зелений «Кремінь».

Підсумкова турнірна таблиця:

1 .«Кремінь» Кременчук

2. «Дніпро-80» Черкаси

3. «ЛНЗ» Черкаси

«Дніпро-80-2011» Черкаси

«ДЮСШ -2 – Піонер» Кропивницький

«СДЮСШОР» Черкаси

Символічна збірна Зимового Кубку «Табло – Дніпро-80»:

Кращим гравець турніру - Іван Зелений «Кремінь» Кременчук

Кращий нападник турніру - Артем Головач «Дніпро-80» Черкаси

Кращий захисник турніру - Владислав Луценко «ЛНЗ» Черкаси

Найкращими гравцями своїх команд визнали:

«Дніпро-80-2011» Черкаси – Антон Броварський

«ДЮСШ -2 – Піонер»Кропивницький Олександр Ломака

«СДЮСШОР» Черкаси – Дмитро Гончар

«Виграли 5 ігор з 5»: тренер «Кремінь» 2010 Олександр Назаренко

Тренер «Кремінь» 2010 Олександр Назаренко розповів про Зимовий Кубок «Табло-Дніпро-80».

- Хочу подякувати Збройним Силам України, що дали таку можливість з'їздити у Черкаси і провести гарні змагання. Велика подяка організаторам, були дуже гарні умови і в готелі, і в харчуванні, і в організації. Гарний теплий зал з пакетом.

Скажемо, трохи не наш профіль, адже займаємося великим футболом, але для хлопців у такий важкий час з'їздили на турнір та змінили обстановку. Позмагалися з найкращими черкаськими командами, і Кропивницький приїжджав. Шкода, що команди з Києва, Полтави та Житомира не змогли приїхати. Але все одно був турнір вийшов захоплюючим, - сказав Олександр Назаренко.

Тренер зауважив, що для хлопців футзал став цікавим досвідом, тому перед грою давав лише настанову й трохи вносив корективи у тактиці даючи свободу футболістам.

- Щодо нашої команди, то хлопці молодці. Виграли 5 ігор з 5. У перший день був невеличкий мандраж, футзал трохи не розуміємо. Десь у перший день були нервові ігри. А вже у 2 та 3 ігровий день, хлопці прилаштувалися до паркету, до м'яча, і вже грали професійно та якісно.

Я специфічному їх нічого не навчав з футзалу, лише робив тактичну установку на гру, як хлопці мають розташовуватися на полі, закривати небезпечні зони, у які може увійти суперник. Працював лише по тактиці.

Хлопці швидко прилаштувалися й на 2 та 3 день проблем не виникало — вони все робили все як треба, я лише з бровки їм трохи уточнював моменти. Зіграли на класі й показали, що на даний момент ми сильніше інших команд, які розташовані у Черкаській області.