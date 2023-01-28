Протягом однієї години у Кременчуці сталися дві ДТП з вини водіїв у стані сп’яніння

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 326

Вчора, 27 січня, в Кременчуці протягом однієї години сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю нетверезих водіїв.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбуці.

Учора, близько 20.00, на проспекті Лесі Українки водій автомобіля Nissan, виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю Scoda.

- Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у 40-річного водія Nissan ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.08 проміле алкоголю, йдеться у повідомленні.

Через годину на проспекті Полтавському відбулося ще одне ДТП. Водій Renault рухаючись по своїй смузі виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Toyota, після чого зник з місця автопригоди. Водія-втікача патрульні виявили за місцем його проживання.