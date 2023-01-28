Протягом однієї години у Кременчуці сталися дві ДТП з вини водіїв у стані сп’яніння

Вчора, 27 січня, в Кременчуці протягом однієї години сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю нетверезих водіїв.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбуці.
Учора, близько 20.00, на проспекті Лесі Українки водій автомобіля Nissan, виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги в русі автомобілю Scoda.
Через годину на проспекті Полтавському відбулося ще одне ДТП. Водій Renault рухаючись по своїй смузі виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Toyota, після чого зник з місця автопригоди. Водія-втікача патрульні виявили за місцем його проживання.
- Свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди чоловік не заперечував. Більш того, під час спілкування патрульні виявили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду — 2.70 проміле алкоголю.
Шановні водії, пам’ятайте, що на дорозі ви не одні! Не сідайте за кермо у стані сп’яніння. Адже від вас може залежати безпека інших учасників дорожнього руху, - звертається до водіїв Патрульна поліція.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер