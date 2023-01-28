На Полтавщині поліція викрила злочинну групу, яка виготовляла підроблені паспорти

Міжрегіональна злочинна група діяла на території трьох областей та використовувала для незаконної діяльності в умовах воєнного стану бланки документів та сучасне типографське обладнання. Оперативники Управління міграційної поліції Главку Полтавщини встановили, що спільники організували виготовлення та продаж фіктивних документів національного та європейського зразка, які можуть використовуватися для незаконного перетину державного кордону.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщина за посиланням на матеріали Управління міграційної поліції області.
Діяльність міжрегіональної злочинної групи припинили оперативники Управління міграційної поліції, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, спільно зі Слідчим управлінням обласного Главку, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням бійців батальйонів поліції особливого призначення.
У рамках досудового розслідування одному з фігурантів вже вручили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 (Підроблення офіційного документа, який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів іншим спільникам. Наразі тривають слідчі дії.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер