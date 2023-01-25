Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Гроші

Фінансування Програми розвитку КТУ збільшили на 66,8 тисяч гривень

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 238

 

Гроші потрібні для сплати по кредиту ЄБРР

20 січня депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на 2023-2027 роки», та запланували з бюджету розвитку Кременчуцької громади 66 843 грн на 2023 рік погашення відстрочки по кредиту ЄБРР за 2022 рік:

  • сплата відсотків - 23 796 грн 40 коп.;
  • внески в статутний капітал (погашення тіла кредиту) - 43 046 грн 60 коп.

Отже, обсяг запланованого цьогорічного фінансування Програми збільшився з 575 850 грн 38 коп. до 642 693 грн 38 коп.

За інформацією управління транспорту Кременчуцької міської ради, через повномасштабну війну КТУ тимчасово не міг здійснювати кредитні виплати Європейському банку реконструкції та розвитку по кредиту. Враховуючи надзвичайні обставини, які склались в Україні, ЄБРР погодив відстрочку по кредиту у 2022 році.

Нагадуємо, що ЄБРР вже давав відстрочку Кременчуку за тролейбусним кредитом.

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: КТУ кредит програма зміни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх