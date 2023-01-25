Фінансування Програми розвитку КТУ збільшили на 66,8 тисяч гривень

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20 січня депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на 2023-2027 роки», та запланували з бюджету розвитку Кременчуцької громади 66 843 грн на 2023 рік погашення відстрочки по кредиту ЄБРР за 2022 рік:

сплата відсотків - 23 796 грн 40 коп.;

внески в статутний капітал (погашення тіла кредиту) - 43 046 грн 60 коп.

Отже, обсяг запланованого цьогорічного фінансування Програми збільшився з 575 850 грн 38 коп. до 642 693 грн 38 коп.

За інформацією управління транспорту Кременчуцької міської ради, через повномасштабну війну КТУ тимчасово не міг здійснювати кредитні виплати Європейському банку реконструкції та розвитку по кредиту. Враховуючи надзвичайні обставини, які склались в Україні, ЄБРР погодив відстрочку по кредиту у 2022 році.

Нагадуємо, що ЄБРР вже давав відстрочку Кременчуку за тролейбусним кредитом.