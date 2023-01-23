Після вихідних ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини знизились на 1–2 грн

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У понеділок, 23 січня, середні ціни на більшості заправках Кременчука та Полтавщини, у порівнянні з минулою п’ятницею, знизились на бензин А-95 на 1 грн, а на дизельне пальне на 1-2 грн. Ціни на бензин А-92 не змінились, а на автомобільний газ у більшості операторів залишились без змін, хоча один з них знизив свої ціни одразу на 1,5 грн за літр.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 23.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,81 -0,43 -0,830% Бензин А-95 49,57 -0.35 -0,693% Бензин А-92 49,00 0,00 0% Дизельне пальне 53,32 -0.33 -0,621% Газ автомобільний 27,48 -0.25 -0,902%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 23.01.2023 р.