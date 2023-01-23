Після вихідних ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини знизились на 1–2 грн

Ціни на бензин, дизпаливо та газ на заправках Полтавщини та Кременчука продовжують знижуватися другий тиждень
У понеділок, 23 січня, середні ціни на більшості заправках Кременчука та Полтавщини, у порівнянні з минулою п’ятницею, знизились на бензин А-95 на 1 грн, а на дизельне пальне на 1-2 грн. Ціни на бензин А-92 не змінились, а на автомобільний газ у більшості операторів залишились без змін, хоча один з них знизив свої ціни одразу на 1,5 грн за літр.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
50,81
|-0,43
|-0,830%
|
Бензин А-95
|
49,57
|-0.35
|-0,693%
|
Бензин А-92
|
49,00
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
53,32
|-0.33
|
-0,621%
|
Газ автомобільний
|
27,48
|
-0.25
|
-0,902%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
51,99
|
49,99
|
|
54,99
|
27,99
|
Motto
|
50,98
|
|
|
51,98
|
|
WOG
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
28,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
52,00
|
26,44
|
Автотранс
|
49,98
|
|
54,98
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
47,99
|
|
|
54,49
|
26,99
|
ОККО
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
28,49
|
Укрнафта
|
49,50
|
47,50
|
|
51,50
|
26,50
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер