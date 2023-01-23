Військові з Кременчука, які служать під Бахмутом, терміново потребують тепловізор та ліки

Бійці 116 бригади 3 роти 1 взводу Територіальної оборони Кременчука, наразі знаходяться в гарячих точках під Донецьком на Бахмутському напрямку. Зараз вони дуже потребують нашої із вами допомоги.
Їм украй потрібні тепловізор та медикаменти (знеболюючі, кровоспинні, перев'язувальні матеріали, антибіотики та різні протизастудні препарати).
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер