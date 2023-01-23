Військові з Кременчука, які служать під Бахмутом, терміново потребують тепловізор та ліки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 359

Бійці 116 бригади 3 роти 1 взводу Територіальної оборони Кременчука, наразі знаходяться в гарячих точках під Донецьком на Бахмутському напрямку. Зараз вони дуже потребують нашої із вами допомоги.

Їм украй потрібні тепловізор та медикаменти (знеболюючі, кровоспинні, перев'язувальні матеріали, антибіотики та різні протизастудні препарати).

— В сі сім'ї та рідні, близькі, знайомі, завжди допомагали, залучались до допомоги, але цього замало, списки збільшуються. Д уже просимо долучитись по можливості до цього збору, адже разом ми сила! Карту та дані волонтера прикріплюємо, звіт про витрачені кошти надамо по завершенню збору, — йдеться у повідомлення волонтерів.

Картка ПриватБанку: 4731 2191 2487 7840 (Пташинський Костянтин Іванович)