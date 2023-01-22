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З 24 лютого 2022 року в Україні знешкодили понад 316 тисяч ВНП і 2.8 тонн вибухівки

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 1

 

Лише за останню добу ДСНСники знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів 

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 78 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 96 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 26 гектарів.

Про це повідомли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:

  •  на Харківщині - 14 532;
  • на Київщині – 7 158;
  • на Чернігівщині – 4 325;
  • на Донеччині – 3 557;
  • на Миколаївщині – 2 880;
  • на Херсонщині – 2 106;
  • на Сумщині – 1 695;
  • на Черкащині – 1 078.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 316 078 вибухонебезпечних предметів та 2 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 157 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 78 179 гектарів.

За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, з початку 2023 року на території області знищено 3 артснаряди, часів минулих війн, залишки ракети. Станом на сьогодні, виявлені та не знешкоджені боєприпаси відсутні.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101.

Раніше ми писали, що 21 січня на Полтавщині поліція вилучила у чоловіка гранату.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ДСНС піротехніки вибухонебезпечні предмети вибухівка
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