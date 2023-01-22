З 24 лютого 2022 року в Україні знешкодили понад 316 тисяч ВНП і 2.8 тонн вибухівки

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 78 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 96 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 26 гектарів.
Про це повідомли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 316 078 вибухонебезпечних предметів та 2 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 157 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 78 179 гектарів.
За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, з початку 2023 року на території області знищено 3 артснаряди, часів минулих війн, залишки ракети. Станом на сьогодні, виявлені та не знешкоджені боєприпаси відсутні.
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101.
Раніше ми писали, що 21 січня на Полтавщині поліція вилучила у чоловіка гранату.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер