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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Україна забезпечена вакцинами на 2023 рік

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 174

 

Попри отримані минулого року завдяки партнерам близько 2.5 млн доз різних вакцин, рівень охоплення щепленнями в Україні був менший за рекомендований ВООЗ

Станом на початок 2023 року Україна достатньою мірою забезпечена рутинними вакцинами, а МОЗ тримає на контролі дотримання графіків поставок і наявність вакцин. Українці можуть отримати безоплатно всі щеплення, які необхідні для імунізації згідно з Національним календарем щеплень.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За підсумками 2022 року рівень охоплення щепленнями в Україні залишається нижчим за рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

- Водночас вакцинація була та залишається однією з головних і пріоритетних складових громадського здоров’я. Ми радимо подбати про себе і своїх дітей та захиститися від інфекційних хвороб, щойно ви перебуватимете у безпечному місці в Україні або за кордоном. Для отримання вакцини зверніться до найближчої амбулаторії/лікарні, - наголосили у МОЗ.

Завдяки партнерам, за 2022 рік країна отримала близько 2,5 млн доз вакцин, а саме:

  • 600 тис. доз оральної вакцини проти поліомієліту;
  • понад 99 тис. доз інактивованої вакцини проти поліомієліту;
  • 370 тис. доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи;
  • 70 тис. доз проти дифтерії та правця;
  • понад 700 тис. доз проти дифтерії та правця для дорослих;
  • 60 тис. доз вакцини пента-Hib;
  • 4 тис. доз проти сказу;
  • 190 тис. доз проти туберкульозу;
  • 235 доз вакцини проти гепатиту В.

Залишки вакцин, які були отримані у 2022 році та гарантовані надходження вакцин у 2023 році дозволять не переривати рутинну вакцинацію та забезпечать необхідне покриття потреб українців у обов’язкових щепленнях.

У 2023 році, як і у 2022-му, потреби у деяких рутинних вакцинах частково будуть покриватися за підтримки міжнародних партнерів.

Цьогоріч в Україну мають надійти:

  • близько 1 млн доз оральної вакцини проти поліомієліту;
  • 400 тис. доз інактивованої вакцини проти поліомієліту;
  • 650 тис. доз проти кору, паротиту та краснухи.

Раніше ми писали, чи можна вакцинувати від кору дітей та дорослих під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: вакцинація допомога вакцини МОЗ ВООЗ щеплення
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