Україна забезпечена вакцинами на 2023 рік

Попри отримані минулого року завдяки партнерам близько 2.5 млн доз різних вакцин, рівень охоплення щепленнями в Україні був менший за рекомендований ВООЗ
Станом на початок 2023 року Україна достатньою мірою забезпечена рутинними вакцинами, а МОЗ тримає на контролі дотримання графіків поставок і наявність вакцин. Українці можуть отримати безоплатно всі щеплення, які необхідні для імунізації згідно з Національним календарем щеплень.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
За підсумками 2022 року рівень охоплення щепленнями в Україні залишається нижчим за рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Завдяки партнерам, за 2022 рік країна отримала близько 2,5 млн доз вакцин, а саме:
Залишки вакцин, які були отримані у 2022 році та гарантовані надходження вакцин у 2023 році дозволять не переривати рутинну вакцинацію та забезпечать необхідне покриття потреб українців у обов’язкових щепленнях.
У 2023 році, як і у 2022-му, потреби у деяких рутинних вакцинах частково будуть покриватися за підтримки міжнародних партнерів.
Цьогоріч в Україну мають надійти:
Раніше ми писали, чи можна вакцинувати від кору дітей та дорослих під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер