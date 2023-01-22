Україна забезпечена вакцинами на 2023 рік

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 174

Попри отримані минулого року завдяки партнерам близько 2.5 млн доз різних вакцин, рівень охоплення щепленнями в Україні був менший за рекомендований ВООЗ

Станом на початок 2023 року Україна достатньою мірою забезпечена рутинними вакцинами, а МОЗ тримає на контролі дотримання графіків поставок і наявність вакцин. Українці можуть отримати безоплатно всі щеплення, які необхідні для імунізації згідно з Національним календарем щеплень.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За підсумками 2022 року рівень охоплення щепленнями в Україні залишається нижчим за рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

- Водночас вакцинація була та залишається однією з головних і пріоритетних складових громадського здоров’я. Ми радимо подбати про себе і своїх дітей та захиститися від інфекційних хвороб, щойно ви перебуватимете у безпечному місці в Україні або за кордоном. Для отримання вакцини зверніться до найближчої амбулаторії/лікарні, - наголосили у МОЗ.

Завдяки партнерам, за 2022 рік країна отримала близько 2,5 млн доз вакцин, а саме:

600 тис. доз оральної вакцини проти поліомієліту;

понад 99 тис. доз інактивованої вакцини проти поліомієліту;

370 тис. доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи;

70 тис. доз проти дифтерії та правця;

понад 700 тис. доз проти дифтерії та правця для дорослих;

60 тис. доз вакцини пента-Hib;

4 тис. доз проти сказу;

190 тис. доз проти туберкульозу;

235 доз вакцини проти гепатиту В.

Залишки вакцин, які були отримані у 2022 році та гарантовані надходження вакцин у 2023 році дозволять не переривати рутинну вакцинацію та забезпечать необхідне покриття потреб українців у обов’язкових щепленнях.

У 2023 році, як і у 2022-му, потреби у деяких рутинних вакцинах частково будуть покриватися за підтримки міжнародних партнерів.

Цьогоріч в Україну мають надійти:

близько 1 млн доз оральної вакцини проти поліомієліту;

400 тис. доз інактивованої вакцини проти поліомієліту;

650 тис. доз проти кору, паротиту та краснухи.

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