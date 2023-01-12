14 січня у Козельщині говоритимуть з Оленою Стяжкіною про їжу як засіб радянської пропаганди

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У суботу, 14 січня, у Козельщині відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Оленою Стяжкіною на тему «Їсти по-радянськи: нестача, контроль, мова любові».

Членкиня Українського ПЕН, історикиня, письменниця, засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта», авторка понад 90 наукових публікацій, виданих як в Україні, так і за кордоном, розповідатиме про те, як за часів тоталітаризму навіть їжа використовувалася як засіб впливу на людину.

Але чи позбавилися ми сьогодні цього радянського присмаку? Відповідь на це питання дізнають ті, хто прийде о 13.00 послухати Олену Стяжкіну до Смарт Простору за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11 або ж доєднається до онлайн-трансляції за посиланням.

Вхід на захід вільний.

Раніше ми писали про те, навіщо до Козельщини приїздив Андрій Кокотюха.