Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Українці в Туреччині можуть обміняти посвідчення водія на турецьке без складання іспитів

Вчора, 21:09 Переглядів: 194

 

Це стосується всіх категорій транспортних засобів

Громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке, не складаючи іспитів. Це передбачено угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, яка набула чинності 10 січня 2023 року.

За інформацією Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Полтавській області, ця угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Щоб обміняти посвідчення водія, громадянам України, які проживають у Туреччині, потрібно звернутися до місцевих управлінь населення з пакетом документів, передбачених законодавством Турецької Республіки.

Якщо потім громадянин повертається на постійне проживання в Україну, він може обміняти вже турецьке посвідчення водія на національне українського зразка, також не складаючи іспитів.

За умовами угоди, громадяни Туреччини теж можуть без іспитів обміняти своє національне посвідчення водія на документ українського зразка. Для цього їм необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС на території України, надавши наступні документи:

  • посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);
  • турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.

Крім того, потрібно сплатити вартість адміністративної послуги – 26 грн та вартість бланка посвідчення водія – 243 грн.

Раніше ми писали, що підготовка в автошколі та складання іспитів проходить за оновленим алгоритмом.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: trans-star.com.ua
Теги: сервісний центр Головний сервісний центр МВС посвідчення водія сервісний центр МВС Турція права обмін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх