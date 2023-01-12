Українці в Туреччині можуть обміняти посвідчення водія на турецьке без складання іспитів

Вчора, 21:09 Переглядів: 194

Громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке, не складаючи іспитів. Це передбачено угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, яка набула чинності 10 січня 2023 року.

За інформацією Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Полтавській області, ця угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Щоб обміняти посвідчення водія, громадянам України, які проживають у Туреччині, потрібно звернутися до місцевих управлінь населення з пакетом документів, передбачених законодавством Турецької Республіки.

Якщо потім громадянин повертається на постійне проживання в Україну, він може обміняти вже турецьке посвідчення водія на національне українського зразка, також не складаючи іспитів.

За умовами угоди, громадяни Туреччини теж можуть без іспитів обміняти своє національне посвідчення водія на документ українського зразка. Для цього їм необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС на території України, надавши наступні документи:

посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);

турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.

Крім того, потрібно сплатити вартість адміністративної послуги – 26 грн та вартість бланка посвідчення водія – 243 грн.

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