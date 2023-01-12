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Три лікарські кабінети, які варто відвідувати щороку

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 404

 

Як дбати про себе легко й правильно

Як же ми іноді любимо все ускладнювати. Здавалося б, стільки сказано про те, яких спеціальних лікарів і лікарок варто відвідувати, щоб жити здорово й щасливо. У голові ми роками плануємо походи до них, та зрештою не наважуємось навіть почати. І біжимо лиш тоді, коли припече.

А насправді ж все так легко – щороку задля профілактики варто відвідувати три кабінети лікарів і лікарок вузьких спеціальностей.

Офтальмологічний кабінет

Особливо якщо вже маєте проблеми з зором, відчуваєте погіршення зору чи інші симптоми, пов'язані з очима. Та навіть якщо вам здається, що все гаразд, сходіть й перевірте. Це займе 15 хвилин вашого життя, зате будете знати напевно, що маєте очі як в орла чи орлиці.

Стоматологічний кабінет

Поставити одну чи дві пломби раз на кілька років простіше, дешевше й не так болісно, як лікувати запущені проблеми. А як приємно почути в стоматологічному кабінеті, що ваші зуби в порядку і не потребують особливих втручань.

Гінекологічний кабінет для жінок або урологічний для чоловіків

Повірте, це придумали не для того, щоб лізти у ваше особисте життя й соромити за щось. Передусім на таких профілактичних оглядах лікар чи лікарка хоче запобігти розвитку онкологічних захворювань.

Уявіть собі: це все. Усі інші питання ви можете вирішити в межах кабінету своєї сімейної лікарки чи лікаря.

Звичайно, якщо ви маєте певні хронічні захворювання, сімейний лікар чи лікарка порекомендує й інші важливі відвідини. Та це все одно не десятки спеціальностей, не місяці ходіння від кабінету до кабінету.

Тож скидайте стереотипи та дбайте про себе легко й правильно!

*за матеріалами проєкту «Твій сімейний лікар»

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: simeyniylikar.com.ua
Теги: профілактика стоматологія офтальмологія гінекологія урологія поради
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