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Кременчук, Спорт, Кременчук

«Кремінь» 2012 двома складами зіграв на Всеукраїнському дитячому турнірі

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 155

 

Діти отримали необхідних досвід та солодкі подарунки 

Цього тижня футболісти «Кремінь» 2012 двома складами зіграли на Всеукраїнському дитячому турнірі AFK Winter cup. «Кремінь» представили вихованці Олега Казьмирчука та Володимира Дичка. Загалом участь у змаганнях взяли 8 команд: «Кремінь-1» та «Кремінь-2» Кременчук, «Молодь», «ДЮСШ ім. Горпинка» Полтава, «КДЮСШ-1» Світловодськ, «Чайка» Черкаси, «ДЮСШ» Пирятин, «Лідер» Кобеляки.

 
Чемпіонами турніру стали спортсмени з КДЮСШ-1 (м. Світловодськ), срібло завоювала полтавська «Молодь», бронзовим призером турніру став «Кремінь-2». 

4 місце - «ДЮСШ» Пирятин

5 місце - «Кремінь-1» Кременчук

6 місце - «ДЮСШ ім. Горпинка» Полтава

7 місце - «Чайка» Черкаси

8 місце - «Лідер» Кобеляки

Найкращими гравцями турніру стали:

  • Кретов Назар команда КДЮСШ-1 Світловодськ
  • Пономаренко Іван «Молодь» Полтава
  • Кондратченко Денис «Кремінь-2» Кременчук
  • Грицун Іван «ДЮСШ» Пирятин
  • Остапець Ілля «Кремінь-1» Кременчук
  • Бажан Микола «ДЮСШ ім. Горпинка» Полтава
  • Сітало Клим «Чайка» Черкаси
  • Посохов Всеволод «Лідер» Кобеляки
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Асоціація футболу Кременчука
Теги: футбол Кремінь
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