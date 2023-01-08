«Кремінь» 2012 двома складами зіграв на Всеукраїнському дитячому турнірі

Цього тижня футболісти «Кремінь» 2012 двома складами зіграли на Всеукраїнському дитячому турнірі AFK Winter cup. «Кремінь» представили вихованці Олега Казьмирчука та Володимира Дичка. Загалом участь у змаганнях взяли 8 команд: «Кремінь-1» та «Кремінь-2» Кременчук, «Молодь», «ДЮСШ ім. Горпинка» Полтава, «КДЮСШ-1» Світловодськ, «Чайка» Черкаси, «ДЮСШ» Пирятин, «Лідер» Кобеляки.
Чемпіонами турніру стали спортсмени з КДЮСШ-1 (м. Світловодськ), срібло завоювала полтавська «Молодь», бронзовим призером турніру став «Кремінь-2».
4 місце - «ДЮСШ» Пирятин
5 місце - «Кремінь-1» Кременчук
6 місце - «ДЮСШ ім. Горпинка» Полтава
7 місце - «Чайка» Черкаси
8 місце - «Лідер» Кобеляки
Найкращими гравцями турніру стали:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер