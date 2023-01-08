Старовинний могильник розорали на Полтавщині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 190

Прокуратура подала позови до власників земельних ділянок, щоб повернути їх до державної власності. Позови розглядатиме Чутівський районний суд

Частину території могильника черняхівської культури на території Чутівської громади розорали та засіяли сільськогосподарськими культурами. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Упродовж 2019-2020 років Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області земельні ділянки загальною площею майже 8 га передали у приватну власність фізичним особам для ведення особистого селянського господарства.

Водночас прокуратура встановила, що на цих ділянках знаходиться частина пам’ятки археології місцевого значення, загальною площею 1,9 га вартістю понад 650 млн грн.

У квітні 1982 року депутати Полтавської обласної ради внесли могильник до Переліку пам’яток історії та культури Полтавської області.

Наразі територію могильника розорали та засіяли сільськогосподарськими культурами.

Прокуратура подала позови до власників земельних ділянок, щоб повернути їх до державної власності. Позови розглядатиме Чутівський районний суд.