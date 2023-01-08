Образ Богородиці з дитям побачили у Міському палаці культури Кременчука

Образ Богородиці з дитям побачили на одній зі стін Міського палацу культури. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив директор Сергій Ситник.
- Назву це Різдв'яним дивом. Два тижні назад серед малюнків у камені, які я дуже люблю на стінах нашого палацу, для мене відкрився образ Богородиці з Дитям. Багато малюнків повторюються, і то все більше пейзажі Полтавщини, але цей малюнок один єдиний. Він проявився саме біля того місця, де я планував встановлювати різдв'яний вертеп. Доречі, 30 грудня нашому Палацу виповнюється 50. І саме перед ювілеєм таке диво! Хто що шукає - той те і знаходить, - зауважив Сергій Ситник.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер