Полтавщина отримала понад пів тисячі розкладних ліжок для вимушених пересленців

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Це допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста

Полтавщина отримала 528 розкладних ліжок для переселенців, які мешкають у місцях компактного проживання. Про чергову гуманітарну допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Раніше від організації надійшли до області побутова техніка, кухонні набори, рушники, подушки, матраци, а також ліжка.

Раніше ми писали, що Полтавщина отримала нову побутову техніку для місць компактного проживання ВПО та шелтерів у громадах області.

Нагадуємо, що на Полтавщині дитсадки відвідує понад 1,2 тис. маленьких переселенців, а школи - 5,5 тис.