У Кременчуці функціонують 54 «Пункти незламності», і ще 50 в районі

У Кременчуцькому районі працюють 104 «Пункти незламності», 54 із них — у Кременчуці. Вони забезпечені всім необхідним, аби люди змогли підзарядити свої гаджети, вийти на зв'язок чи зігрітися.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Допоможуть знайти найближчий «Пункт незламності» сайт Полтавської ОВА й спеціальна мапа.
Також стане в пригоді телеграм-бот @nezlamnistbot.
Чат-бот у Viber можна знайти в пошуку месенджера, набравши «Пункти Незламності».
Раніше ми писали, що працівники шкіл у Кременчуці чергують цілодобово у «Пунктах незламності», але залучати вчителів до роботи в «Пунктах Незламності» можна лише за їхньої згоди.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер