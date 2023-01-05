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Кременчук, Споживач

У Кременчуці функціонують 54 «Пункти незламності», і ще 50 в районі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1

 

Вони цілодобові та безоплатні

У Кременчуцькому районі працюють 104 «Пункти незламності», 54 із них — у Кременчуці. Вони забезпечені всім необхідним, аби люди змогли підзарядити свої гаджети, вийти на зв'язок чи зігрітися.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Допоможуть знайти найближчий «Пункт незламності» сайт Полтавської ОВА й спеціальна мапа.

Також стане в пригоді телеграм-бот @nezlamnistbot.

Чат-бот у Viber можна знайти в пошуку месенджера, набравши «Пункти Незламності».

— Пункти незламності стали для українців місцем безпеки, тепла та стійкості під час тривалого відключення електроенергії. Вони цілодобово та безоплатно функціонують по всій Україні, в тому числі Полтавській області, — наголосив начальник Полтавської ОВА.

Раніше ми писали, що працівники шкіл у Кременчуці чергують цілодобово у «Пунктах незламності», але залучати вчителів до роботи в «Пунктах Незламності» можна лише за їхньої згоди.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: відключення електроенергії Пункти Незламності Кременчуцький район безоплатно цілодобово
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