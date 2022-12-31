Водію, який збив 5-річну дитину на пішохідному переході у Полтаві, обрали запобіжний захід

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури 60-річному жителю Полтави повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Окрім цього, за клопотанням слідчого і прокурора Октябрським районним судом Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
Нагадаємо, що 27 грудня близько 18.00 на у Полтаві перехресті вулиць Європейської та Героїв АТО автомобіль Citroen C5 під керуванням 60-річного чоловіка наїхав на жінку із її двома малолітніми дітьми, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм 5-річний хлопчик загинув на місці. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) ККУ. Водія затримали.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер