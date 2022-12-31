Якою буде погода у Кременчуці у новорічні вихідні

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 277

За температурним режимом більше нагадуватиме не зиму, а весну

На Новий рік погода більше нагадуватиме не зиму, а весну, адже у місті потеплішає.

Sinoptik прогнозує, що під час святкових вихідних опадів не буде, проте і сонце рідко показуватиметься з-за хмар. У суботу, 31 грудня, температурний максимум складе +6°С, а у неділю, 1 січня, +9°С.

Ventusky обіцяє сонячні години з 11.00 до 14.00, а далі протягом усього вікенду у місті буде хмарно. Температурні показники коливатимуться у межах +1...+10°С. Вранці у неділю, 1 січня, можливий невеликий дощ, а також вітер до 13 км/год увесь день.

Gismeteo повідомляє про різке потепління у перший день 2023 року – до +10°С. В останній день 2022 року повітря прогріється до +5°С. Вранці 1 січня може покапати дощ, але він буде короткочасним.