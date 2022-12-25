У Кременчуці патрульні оперативно затримали причетних до пограбування громадян

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 138 Коментарів: 1

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років

24 грудня, близько 14-ї години, інспектори патрульної поліції отримали інформацію про грабіж, який стався у с. Майбородівка на вул. Садовій. Маючи детальний опис грабіжників і транспортного засобу, на якому вони пересувались, а також опис викраденого майна, інспектори одразу направились на пошуки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

На одній з кременчуцьких вулиць охоронці порядку виявили авто марки Opel Kadet, що підпадав під орієнтування, в якому перебували 29-річний, 28-річний та 24-річний чоловіки, які також відповідали опису. Під час поверхневої перевірки автівки інспектори виявили, ймовірно, викрадені речі.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. За такі дії передбачено відповідальність за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ - покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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