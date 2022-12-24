Оприлюднили нові розклади тролейбусного маршруту №26А+

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Розклади від міськради та КТУ дещо відрізняються

Кременчуцьке тролейбусне управління посилює роботу тролейбусного маршруту 26А+.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За інформацією міськради, тролейбуси курсуватимуть за такими розкладами:

Проте за інформацією диспетчерської служби КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Я. Левітана» розклади руху дещо відрізняються від тих, які подає пресслужба міськради:

Графік руху на вихідних (перша зміна) вул. Академіка Герасимовича вул. Молодіжна 5.55 5.55 6.35 6.35 7.15 7.15 7.55 7.55 8.35 8.35 9.15 (в депо) 9.15 (в депо) 9.55 (в депо) 9.55 (в депо)





Графік руху на вихідних (друга зміна) вул. Академіка Герасимовича вул. Молодіжна 15.15 15.15 15.55 15.55 16.35 16.35 17.15 (в депо) 17.15 17.55 17.55 18.35 (в депо) 19.15 (в депо) 19.15 (в депо) -





Графіки руху на понеділок 26 грудня:

Графік руху (перша зміна) вул. Академіка Герасимовича вул. Молодіжна 5.55 5.45 6.20 6.35 7.05 7.15 7.55 7.55 8.35 8.35 9.15 (в депо) 9.15 (в депо) 9.55 (в депо) 9.55 (в депо)





Графік руху (друга зміна) вул. Академіка Герасимовича вул. Молодіжна 15.15 14.35 15.55 15.15 16.35 15.55 17.15 (в депо) 16.35 17.55 17.15 18.35 (в депо) 17.55 19.15 (в депо) 19.15 (в депо)





- Якщо знову введуть графіки аварійних відключень, в роботу тролейбусних маршрутів внесуть відповідні зміни, - зауважили у міськраді.

Нагадуємо, що з 21 грудня мало припинитися курсування тролейбусів за цим маршрутом. Чиновники тоді заявляли, що це через відключення тягової підстанції.

На запитання «Кременчуцького Телеграфу» щодо того, чому відключення електроенергії відбувалися й раніше, директор «КТУ» Олександр Вертюх відповів: «то були одні відключення, а тепер інші». Що це означає, він не пояснив.

Раніше ми писали, що КТУ замовило генератори у свого улюбленця з переплатою понад 300 тис. грн.