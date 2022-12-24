Оприлюднили нові розклади тролейбусного маршруту №26А+

Кременчуцьке тролейбусне управління посилює роботу тролейбусного маршруту 26А+.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За інформацією міськради, тролейбуси курсуватимуть за такими розкладами:
Проте за інформацією диспетчерської служби КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Я. Левітана» розклади руху дещо відрізняються від тих, які подає пресслужба міськради:
|Графік руху на вихідних (перша зміна)
|вул. Академіка Герасимовича
|вул. Молодіжна
|5.55
|5.55
|6.35
|6.35
|7.15
|7.15
|7.55
|7.55
|8.35
|8.35
|9.15 (в депо)
|9.15 (в депо)
|9.55 (в депо)
|9.55 (в депо)
|Графік руху на вихідних (друга зміна)
|вул. Академіка Герасимовича
|вул. Молодіжна
|15.15
|15.15
|15.55
|15.55
|16.35
|16.35
|17.15 (в депо)
|17.15
|17.55
|17.55
|18.35 (в депо)
|19.15 (в депо)
|19.15 (в депо)
|-
Графіки руху на понеділок 26 грудня:
|Графік руху (перша зміна)
|вул. Академіка Герасимовича
|вул. Молодіжна
|5.55
|5.45
|6.20
|6.35
|7.05
|7.15
|7.55
|7.55
|8.35
|8.35
|9.15 (в депо)
|9.15 (в депо)
|9.55 (в депо)
|9.55 (в депо)
|Графік руху (друга зміна)
|вул. Академіка Герасимовича
|вул. Молодіжна
|15.15
|14.35
|15.55
|15.15
|16.35
|15.55
|17.15 (в депо)
|16.35
|17.55
|17.15
|18.35 (в депо)
|17.55
|19.15 (в депо)
|19.15 (в депо)
- Якщо знову введуть графіки аварійних відключень, в роботу тролейбусних маршрутів внесуть відповідні зміни, - зауважили у міськраді.
Нагадуємо, що з 21 грудня мало припинитися курсування тролейбусів за цим маршрутом. Чиновники тоді заявляли, що це через відключення тягової підстанції.
На запитання «Кременчуцького Телеграфу» щодо того, чому відключення електроенергії відбувалися й раніше, директор «КТУ» Олександр Вертюх відповів: «то були одні відключення, а тепер інші». Що це означає, він не пояснив.
Раніше ми писали, що КТУ замовило генератори у свого улюбленця з переплатою понад 300 тис. грн.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер