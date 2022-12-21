Завтра Кременчук попрощається з сержантом Костянтином Днищуном

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Завтра, 22 грудня, Кременчук попрощається із захисником України Костянтином Днищуном. Військовий загинув 7 грудня на Бахмутському напрямку, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі н.п. Кліщіївка, Бахмутського району, Донецької області.

Був призваний на військову службу під час мобілізації 05.04.2022 року, сержант. У нього залишилася мати, дружина та брат, які приїдуть до нашого міста із-за кордону.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Костянтина Днищуна відбудеться 22 грудня, а саме: