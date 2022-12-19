4-річний Мишко грає зі старшою сестрою в хокейному клубі «Кременчук»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 215

Цього хлопчика звати Мишко. Йому – 4 роки. Він – наймолодший учасник Відкритого Кубка Київської області «Перша шайба» серед маленьких хокеїстів 2015-2016 років народження, який відбувався 11 грудня на льоду «Льодограй» в Богуславі. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Мишко дуже любить хокей і грає за рідний «Кременчук». В одній команді зі старшою сестричкою (вона на другому фото праворуч). Звісно, він не завжди встигає за старшими партнерами й суперниками в ігрових ситуаціях, але компенсує різницю у віці й антропометрії бажанням. А коли виникає нагода постукати ключкою по льоду і підтримати партнерів, Мишко з його зосередженістю й азартом починає це робити першим.

«Кременчук» посів на Кубку Київської області друге місце. Мишко отримав за це свою першу у, сподіваємося, успішній хокейній кар’єрі медаль. І навіть перших прихильниць.

Виграли «Першу шайбу» хокеїсти з київської «Вершини». Третє місце посіли вихованці столичного «Сокола». Загалом у змаганнях брало участь 8 команд.