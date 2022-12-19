Поліція Полтави затримала чоловіка, який пограбував неповнолітнього

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 216

18 грудня у Полтаві у 16-річного хлопця незнайомий чоловік забрав ноутбук. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці з’ясували, що до помешкання хлопця зайшов невідомий чоловік, який із балончика розпилив в обличчя постраждалого газ, забрав ноутбук і втік.

За інформацією заступника начальника поліції Сергія, грабіжником виявився 18-річний мешканець Полтави. Його затримали. За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Якщо суд доведе вину, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.