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Кременчужанка Катерина Нікітіна презентувала новий сингл «Дотики»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 483

 

Новинка танцювальна та запальна

Акторка та зірка «Жіночого Кварталу» Катерина Нікітіна вирішила спробувати себе в новій ролі — вона стала співачкою. Кременчужанка презентувала свою дебютну композицію. Зірка представила трек «Дотики».

Для мене цей реліз це ще одна сторінка мого різноманітного життя! Я хотіла почати цю діяльність ще минулого року, але через повномасштабне вторгнення рф в Україну, творчість була відкладена на «потім». Поки можу, і допоки маю бажання буду робити все, що приносить мені задоволення. І якщо мені вдається вплинути позитивно на людей, то тим паче я буду цим займатись! говорить співачка.

Пісня має легкий, грайливий, безтурботний вайб. Іноді митці пишуть про те, що їх переповнює, а іноді про те чого не вистачає. На фоні байрактарів, козаків, розбитих сердець і розпачу, легкість і грайливість, як ковток свіжого повітря для слухача.

Багато чую позитивних відгуків від треку. Подобається його легкість, вайб і кач. Це те чого я й хотіла! Знайомі зустрічають мене і перше, що кажуть: «Що ти дотики, дотики?» і починають обійматись. Це що означає? Що людина послухала і запамʼятала, а значить їй зайшло, зізнається Катя.

«Дотики» вже опубліковані в деяких великих медіа, та отримують плейлисти на спотіфай. Кліп на пісню беруть в ротацію М1 та М2 це безумовно успішний старт акторки, як співачки. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Катерина Нікітина музика Квартал 95
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