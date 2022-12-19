Кременчужанка Катерина Нікітіна презентувала новий сингл «Дотики»

Акторка та зірка «Жіночого Кварталу» Катерина Нікітіна вирішила спробувати себе в новій ролі — вона стала співачкою. Кременчужанка презентувала свою дебютну композицію. Зірка представила трек «Дотики».
Пісня має легкий, грайливий, безтурботний вайб. Іноді митці пишуть про те, що їх переповнює, а іноді про те чого не вистачає. На фоні байрактарів, козаків, розбитих сердець і розпачу, легкість і грайливість, як ковток свіжого повітря для слухача.
«Дотики» вже опубліковані в деяких великих медіа, та отримують плейлисти на спотіфай. Кліп на пісню беруть в ротацію М1 та М2 — це безумовно успішний старт акторки, як співачки.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер