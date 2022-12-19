У Кременчуцькому районі внаслідок пожежі загинув чоловік

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17 грудня, у селі Горби Глобинської територіальної громади, Кременчуцького району, сталася пожежа, в якій загинув власник будинку. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Тіло 52-річного чоловіка знайшли правоохоронці всередині приміщення. Померлого направили на судово-медичну експертизу. Наразі причину пожежі встановлюють.

За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зараз тривають слідчі дії.