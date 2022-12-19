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Рrobass разом з Alyona Alyona презентували новий трек «Роздам Сповна»

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 128

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Probass & Hardi разом з Alyona Alyona презентували новий трек «Роздам Сповна». Музиканти зазначають, що цього року вся країна довела світові, що ми сильні. Ми вистояли та переможемо, бо роздаємо сповна нашим ворогам та ніколи не схилимось. Буде перемога, українська музика звучатиме світом, наша культура ще довго буде міжнародним трендом, але для цього нам ще треба багато працювати та допомагати ЗСУ.

— Україна сьогодні для нас дійсно ненька. І кожен робить все можливе, щоб її захистити. А вона, своєю чергою, нам віддає. Вона для нас теплий вітер, рідна земля, шовковиста трава і все, що допомагає нам її зберегти — коментує новий трек Alyona Alyona.

«Наша колаборація це гарний приклад спільної роботи з різних точок земної кулі» — каже фронтмен гурту DJPROBASS. «Але була повна довіра та творча свобода, відчувалося що хвиля та розуміння фінального результату співпадає. Все було на одному диханні без правок та доробок, це свідчить про максимальну синергію між нами та Альоною. А поєднання енергій завжди дає результат. Також в треку ми додали особливий хук який просто розвалює!».

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Автор: Альона Душенко
Теги: Probass ? Hardi Probass Hardi Alyona Alyona
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