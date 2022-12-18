РОЗШУК: 16-річна дівчина втекла із дому та ховається десь у Кременчуці

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 396

Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області розшукується неповнолітня безвісно зникла Ірина Заніздра Ірина, 14.06.2006 р.н., яка проживає в селі Недогарки Кременчуцького району. Дівчина сьогодні, 18 грудня, втекла із дому та не виходить на звязок з ріднею. За даними поліції вона може перебувати в Кременчуці у знайомих.

Прикмети: зріст 165 см, довге темне волосся, в окулярах, худорлявої статури.

Одягнена у бежеву кофту з капюшоном, червону куртку, джинси сіро – синього кольору, чоботи чорного кольору.

Поліція просить повідомити будь–яку інформацію стосовно безвісно зниклої за телефоном: 0997933504 чи на лінію 102.